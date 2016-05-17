Российский военный эксперт рассказал о новой стратегии РФ по отношению к Западу

Москва воспринимает эти шаги как угрозу безопасности РФ, рассказывает "Апострофу" российский военный обозреватель Александр Гольц.

В связи с этим ряд российских экспертов уже призвал власти страны заняться разработкой новых видов ядерного оружия, которое призвано "сделать дальнейшее развитие противоракетной обороны США нецелесообразным", заявил эксперт.

Сейчас более-менее очевидно, что мы или движемся в ситуацию новой "холодной войны", или уже в ней находимся, считает Гольц. Заявления следуют довольно резкие. Как с российской стороны, так и со стороны НАТО.

Он отметил, что важным и неизбежным элементом этой "холодной войны" является гонка вооружений. "Я думаю, что предстоящие годы будут довольно рисковыми для мира. Потому что у России нет тех ресурсов, которыми обладал Советский Союз в предыдущей "холодной войне". Нет союзников, не очень хорошо с финансами, стареющее население, с которым не сформируешь 5-миллионную армию. Но есть ядерное оружие", - заявил Гольц.

По его мнению, стратегия России будет заключаться в том, чтобы убедить Запад, что "у нас хватит политической воли это оружие использовать". В этой связи, рассказывает военный эксперт, российская ядерная политика будет все более рисковой.

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Также в зависимости от того, что будет делать РФ, ответные шаги будет предпринимать Запад. Пока что можно наблюдать только его реакцию. После событий в Крыму и на Донбассе Запад решил разместить четыре батальона в Прибалтике и Польше. Произойдут еще какие-то изменения — произойдут следующие шаги, уверен военный обозреватель.

"Россия будет продолжать свою политику ядерного сдерживания во всей ее красе. В том числе, угрожая странам, как это было в случае с Польшей и Румынией после размещения баз ПРО (в РФ заявили, что эти страны стали целями для возможных ядерных ударов - Ред.)", - подытожил Гольц.