Путин задумался, как пресечь угрозу ПРО в Румынии

Об этом на совещании с представителями Минобороны и ОПК заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Теперь, после размещения элементов ПРО, мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации», - сказал Путин.

По его словам, ввод в Румынии радиолокационной станции осложняет международную обстановку вокруг России. «Последние события говорят о том, что ситуация не становится лучше. К сожалению, она усугубляется, имея сейчас в виду ввод в действие в Румынии радиолокационной станции как одного из элементов перспективной системы противоракетной обороны США», - заявил Путин. По его словам, размещение ПРО в Европе - «это не оборонительные системы, это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию».

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Он добавил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, но планы по перевооружению армии будут корректироваться согласно угрозам.

Накануне стало известно о том, что США открыли в Румынии первую в Восточной Европе наземную базу противоракетной обороны. Как заявили в Вашингтоне, она предназначена для перехвата баллистических ракет, запущенных из Ирана и КНДР.