Российские следователи просят суд арестовать 14 участников массовой драки на кладбище в Москве

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 14 подозреваемых в совершении указанных преступлений меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

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По версии следствия, 14 мая 2016 года в ходе драки и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве три человека погибли на месте происшествия и более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. За жизни трех человек до сих пор продолжают бороться врачи. Над расследованием уголовного дела работают 40 следователей и 12 экспертов-криминалистов.

«На данный момент финансовый мотив совершения преступлений рассматривается следствием в качестве основного. Информация о совершении преступлений на национальной почве подтверждения не нашла», - заверили в ведомстве.

На месте преступления был изъят один небоевой автомат Калашникова, два травматических пистолета, а также более 300 объектов исследований, по которым назначено свыше 18 криминалистических экспертиз. Допрошены более 100 фигурантов уголовного дела.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Москвы «Ритуал», а также юридическая оценка действиям и бездействию должностных лиц, в том числе правоохранительных органов, которые, возможно, способствовали трагическим последствиям.

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - говорится в сообщении.

Драка на Хованском кладбище в Москве произошла в субботу, в ней участвовали порядка 200 человек, 50 из них были задержаны полицией на месте.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за распределения территорий обслуживания кладбища. По факту убийства трех человек на Хованском кладбище Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Как сообщали российские СМИ, ссылаясь на собственные источники в администрации кладбища, в драке участвовали представители нескольких национальных диаспор: в качестве обороняющихся - выходцы из Таджикистана и Узбекистана, работающие обслуживающим персоналом на кладбище, нападавшими же были выходцы из Дагестана и Чечни, которые хотели "занять территорию".

Как отметил источник, обслуживание такого крупного кладбища приносит достаточно большой доход, в связи с чем и возник конфликт.