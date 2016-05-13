Житель Ростовской области застрелил чиновника из-за свалки возле дома

Как пишет «Газета.Ru», стрельбу в здании администрации устроил местный житель Александр Ковалев.

«Накануне он приходил в администрацию разбираться с чиновниками, почему от его дома не увозят мусор, и переругался со всеми, а сегодня вот заявился с ружьем. Вначале он выстрелил в замглавы сельсовета Захарченко», - сказала одна из местных жителей.

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Кроме того, уточняется, что прибежавшие на выстрел сотрудницы администрации фактически своими телами загородили раненого чиновника и не дали выстрелить Ковалеву во второй раз.

«Женщины занесли его в другой кабинет и закрыли дверь, и вызвали участкового Петровича (Александр Обиденко - УНИАН). Петрович забежал в администрацию, а Ковалев пальнул и в него, после чего спокойно пошел домой. Там его и задержали», - добавила свидетель происшествия.

Как сообщает РИА "Новости", пострадавший чиновник скончался в больнице.