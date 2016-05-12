Украина, США, Великобритания и Франция в ООН заблокировали инициативу РФ по террористическим группам

По данным дипломатов, для включения лиц или организаций в «черный список» антитеррористический комитет Совета безопасности ООН должен прийти к единому мнению, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что Россия внесла заявку на внесение «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» в список террористических группировок 26 апреля. Причиной такого шага, по словам постпреда России при ООН Виталия Чуркина, «стали сведения о том, что данные группировки, воюющие в Сирии, тесно связаны с террористическими организациями, прежде всего «Исламским государством» и «Аль-Каидой».

Внесение формирований в перечень антитеррористического комитета СБ ООН выводит их из-под действия режима прекращения огня в Сирии, тем самым позволяя наносить по ним удары. Режим прекращения огня действует в Сирии с 27 февраля 2016 года.

В начале апреля Совбез ООН отклонил внесенное Россией заявление касательно участников переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. В заявлении содержался призыв обеспечить «максимально представительный характер межсирийского диалога» и пригласить на переговоры в Женеву сирийских курдов.