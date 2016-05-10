Лидер "Аль-Каиды" заявил о намерении создать в Сирии новый халифат

Лидер группировки Айман аз-Завахири в десятиминутном видео призвал радикальных исламистов объединиться, назвав Сирию "надеждой всех мусульман мира", передает Lenta.ru со ссылкой на Die Welt.

"Если они создадут мусульманское правительство и выберут имама, тогда их выбор станет нашим выбором", - заявил аз-Завахири.

В частности, лидер "Аль-Каиды" обратился к своим союзникам из террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". В настоящее время она контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб. По информации Die Welt, эта территория и может стать центром нового халифата.

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В то же время, "Джабхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" не признают халифат, который провозгласила на подконтрольных территориях террористическая организация "Исламское государство".

Противостояние президента Сирии Башара Асада и вооруженной оппозиции началось в 2011 году. Оно переросло в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой силу набрали террористические организации.