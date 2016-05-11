В Китае истребитель упал на здание фабрики

Об этом сообщает ТАСС.

Пилот успел катапультироваться и выжил. Здание на тот момент пустовало.

"Истребитель Восточного флота, выполнявший ночной тренировочный полет, упал на здание швейной фабрики в Тайчжоу около 19:30 по местному времени", - приводит слова официального представителя ВМС НОАК Лян Ян Центральное телевидение Китая.

По словам представителя ВМС НОАК, сообщений о пострадавших на земле также не поступало.

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"ВМС и Восточный флот в настоящее время занимаются ликвидацией последствий авиакатастрофы. Причины аварии устанавливаются", - резюмировал Лян Ян.

По данным информационного портала "Сина", к настоящему времени пожар на месте крушения потушен. В здании, на которое упал истребитель, находился один из цехов фабрики. Катастрофа произошла вечером, когда рабочие уже покинули эти помещения, поэтому жертв удалось избежать.