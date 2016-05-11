В Польше началось строительство американской военной базы (фото)

Официальное начало строительства запланировано на 13 мая, но уже сейчас проводятся предварительные работы. Планируется, что база начнет действовать уже в 2018 году, сообщает Радио Польша.

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Отмечается, что базу будут обслуживать максимум 300 пехотинцев и гражданских лиц. Самые важные элементы системы, то есть радар и пусковую установку SM-3, должна обеспечить компания AMEC Programs Inc., расположенная в штате Джорджия (США).

Мэр румынского городка Девеселу, где была построена подобная американская база, утверждает, что строительство американского военного объекта принесет пользу жителям городка. Его позицию поддерживает и местное население.

«Американцы построили нам садик, вложили деньги в инфраструктуру. У меня о них очень хорошее мнение», - говорит жительница поселка Девеселу Катарина Пуне.

Как напоминает издание, контракт о строительстве базы в польском поселке Редзиково был подписан в февраля 2016 года. Стоимость контракта составила более 182 млн долларов.