Стала известна роль Израиля в перехвате переговоров по авиакатастрофе в Египте – CNN

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на связанного с разведкой американского чиновника и дипломатический источник.

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По словам собеседников телеканала, израильская разведка, которая занимается Синайским полуостровом, перехватила сообщения и передала их США и Великобритании.

Израильские официальные лица эти заявления комментировать не стали.

Ранее информированный американский источник сообщил, что американская разведка рассматривает версию катастрофы A321 над Синаем в результате взрыва бомбы, заложенной ИГИЛ или связанной с ней группировкой.

Позднее в Associated Press сообщили, что эта версия появилась благодаря перехвату переговоров.

Тем не менее, посол Российской Федерации в Египте отрицает теракт на борту А321. Отметим, расшифровка бортовых самописцев А321 не помогла установить причину крушения. В течение двадцати минут полета все системы самолета работали в штатном режиме.

Затем произошло событие, повлекшее за собой одномоментное отключение фиксации всех параметров работы систем А321. Пассажирский лайнер российской компании "Когалымавиа", который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение через 23 минуты после вылета на севере египетского полуострова Синай. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них было 25 детей.