В России после празднования Дня Победы осквернили памятник военным, погибшим в Сирии (фото)

В ночь на вторник, 10 мая, в Амурской области в Белогорском районе неизвестные осквернили мемориал, на котором были установлены памятные доски в честь погибшего в Сирии пилота Олега Пешкова и матроса Александра Позынича, сообщает KP.ru.

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Злоумышленники разрисовали монумент черной краской из баллончиков. В связи с инцидентом, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Вандалы в розыске, их личности устанавливаются.

Олег Пешков был командиром российского бомбардировщика Су-24, который был сбит в небе турецким истребителем F-16.

А Александр Позынич погиб во время поисков самолета Пешкова.

Анкара заявляет, что российский самолет нарушил ее воздушное пространство. Россия эти обвинения отвергает.