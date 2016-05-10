В России после празднования Дня Победы осквернили памятник военным, погибшим в Сирии (фото)
Неизвестные расписали мемориальные доски нецензурной лексикой.
В ночь на вторник, 10 мая, в Амурской области в Белогорском районе неизвестные осквернили мемориал, на котором были установлены памятные доски в честь погибшего в Сирии пилота Олега Пешкова и матроса Александра Позынича, сообщает KP.ru.
Читайте такжеВ Новосибирске местные жители требуют убрать все билборды с портретом Сталина
Злоумышленники разрисовали монумент черной краской из баллончиков. В связи с инцидентом, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Вандалы в розыске, их личности устанавливаются.
Олег Пешков был командиром российского бомбардировщика Су-24, который был сбит в небе турецким истребителем F-16.
А Александр Позынич погиб во время поисков самолета Пешкова.
Анкара заявляет, что российский самолет нарушил ее воздушное пространство. Россия эти обвинения отвергает.