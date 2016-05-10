В Италии арестовали двух подозреваемых в подготовке терактов в Риме и Лондоне

Оба арестованных - 23-летний Хаким Насри и 29-летний Гулистан Ахмадзай - живут в городе Бари, один из них жил в центре для содержания беженцев, сообщает Русская служба ВВС.

Мужчин подозревают в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".

В памяти мобильных телефонов арестованных были обнаружены фотографии отелей, торговых центров и различных районов Бари, а также Рима и Лондона.

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Власти полагают, что снимки являются свидетельством подготовки нападений в этих городах. Полиция сообщает, что расследование продолжается, ожидаются новые аресты.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции, власти выдали ордер на арест пяти человек: четверых афганцев и одного пакистанца. Трое из них пока находятся на свободе.