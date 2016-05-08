Европол отправит в Грецию и Италию агентов для вычисления террористов среди мигрантов

Об этом заявил испанский полковник Мануэль Наваррете в интервью газете El Pais, передает ТАСС. "Европол, следуя призыву Еврокомиссии и государств-членов, разместит специалистов по борьбе с терроризмом в различных горячих точках в Греции и Италии, которые помогут греческим и итальянским властям в выявлении потенциальных террористов, - отметил Мануэль Наваррете. - Лиц, которые имели возможность использовать этот многотысячный поток мигрантов, прибывающих в Европу".

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По его словам, "это новая концепция, которая сейчас разрабатывается". "Это "офицеры-гости", которые являются сотрудниками различных (органов) стран-членов ЕС, обученных Европолом", - добавил полковник.

При этом он не стал уточнять, сколько таких агентов будет подготовлено, поскольку идея находится на начальной стадии. "Мы только что завершили определение концепта "офицера-гостя". Я думаю, что после лета они будут готовы (приступить к работе)", - заверил Мануэль Наваррете. Он также добавил, что речь идет о десятках специалистов.