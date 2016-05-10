В Бразилии парламент продолжит процедуру импичмента президента

Таким образом, парламент намерен продолжить процедуру импичмента.

Мараньо объявил о своем решении в понедельник. О том, что побудило его дать новый импульс процессу импичмента Русеф, он пока не говорил. Местные СМИ предполагают, что на Мараньо оказали давление члены его партии, передает Русская служба ВВС.

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Голосование нижней палаты, о котором идет речь, прошло в апреле. Инициатива об объявлении импичмента Русеф набрала положенные по конституции две трети голосов.

Однако 9 мая спикер нижней палаты парламента аннулировал результаты голосования, объяснив это тем, что оно было проведено с процессуальными нарушениями.

По его словам, депутаты не должны были до голосования заявлять о своем решении, а лидеры партий - советовать депутатам, как лучше проголосовать.

Решение отменить голосование застопорило процесс импичмента. При этом верхняя палата, сенат Бразилии, даже после отмены голосования была намерена продолжить процедуру.

Как заявил спикер сената Ренан Калейрус, верхняя палата рассмотрит этот вопрос в среду. Глава сенатского комитета по импичменту также заявил, что голосование пройдет, как и было запланировано.

В начале мая соответствующий комитет бразильского сената проголосовал за начало судебного процесса над Русеф.

Дилму Русеф обвиняют в нарушении налогового законодательства и манипуляциях с государственным бюджетом во время ее избирательной кампании в 2014 году.

Одновременно с этим с 2014 года в Бразилии идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras.

Сама Русеф заявляет, что она невиновна, а своих противников обвиняет в политическом мошенничестве.