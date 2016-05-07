Нобелевские лауреаты выступили против санкций в отношении КНДР: переживают за будущее страны

Об этом сообщает Русская служба BBС.

По их мнению, ограничительные меры вредят развитию в КНДР науки и здравоохранения. В связи с этим они призвали смягчить санкции в отношении Пхеньяна.

"Пенициллин не получится превратить в ядерную бомбу. Нельзя оказывать давление, жертвуя ради этого здоровьем людей", - сказал израильтянин Аарон Чехановер, нобелевский лауреат по химии.

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В свою очередь британец Ричард Робертс, получивший Нобелевскую премию в области медицины, высоко оценил успехи, которых северокорейские ученые сумели добиться вопреки санкциям.

По его словам, ограничительные меры всерьез сдерживают прогресс местной науки, что не может радовать его как ученого.

Помимо Робертса и Чехановера в КНДР ездил норвежец Финн Кидланед, нобелевский лауреат в области медицины. В ходе поездки ученые выступили с лекциями перед студентами.

Нобелевские лауреаты подчеркивали, что приехали в КНДР не для того, чтобы осуждать страну, а для того, чтобы попытаться наладить диалог с ее жителями.

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Санкции в отношении Северной Кореи были введены из-за ее попыток разработать ядерное оружие и средства его доставки.

В последний раз они расширялись в марте в связи с испытанием водородной бомбы, о котором еще в январе сообщили власти КНДР.

Тогда ООН запретила экспорт в КНДР материалов, которые могут использоваться в ядерной программе страны. Отмечалось, что гражданское население Северной Кореи из-за санкций пострадать не должно.