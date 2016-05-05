Премьер Турции Давутоглу решил уйти в отставку

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире партии, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

«После консультаций с президентом, я пришел к выводу, что смена лидера партии и премьер-министра будет к лучшему», — цитирует выступление Давутоглу The New York Times.

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Он подчеркнул, что смена руководства «должна быть проведена мирным способом, чтобы сохранить единство партии».

Как сообщал УНИАН, информация о возможной отставке Давутоглу появилась после его полуторачасовой встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которой предшествовали несколько недель напряженных отношений.