Премьер Турции Давутоглу решил уйти в отставку
15:38, 05 мая 2016Мир
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Турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу объявил о решении уйти в отставку с постов лидера правящей партии и главы правительства. Внеочередной съезд партии, на котором будет избран ее новый глава, пройдет 22 мая.
REUTERS
Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире партии, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
«После консультаций с президентом, я пришел к выводу, что смена лидера партии и премьер-министра будет к лучшему», — цитирует выступление Давутоглу The New York Times.
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Он подчеркнул, что смена руководства «должна быть проведена мирным способом, чтобы сохранить единство партии».
Как сообщал УНИАН, информация о возможной отставке Давутоглу появилась после его полуторачасовой встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которой предшествовали несколько недель напряженных отношений.
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