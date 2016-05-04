Как проходят будни "женского" отряда в Ираке, воюющего против ИГИЛ (фоторепортаж)

Агентство Reuters сегодня в своем фоторепортаже, отснятом на базе в Наваране недалеко от Мосула 20 апреля 2016 года, показало будни иракских женщин-бойцов, которые объединились, чтобы отомстить за женщин-езидок, попавших в сексуальное рабство к боевикам ИГИЛ.

После того как террористы-джихадисты в 2014 году ворвались в город Синджар, являющимся одним из центров компактного проживания иракских езидов, тысячи женщин общины были порабощены или убиты.

Как сообщал УНИАН, ранее Reuters показало, как в Старом городе Дамаска возрождается активная ночная жизнь, всего в миле от линии фронта, где в течение последних 5 лет идут бои между войсками правительства Сирии и вооруженными повстанцами.