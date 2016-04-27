Как в Дамаске возрождается ночная жизнь всего в миле от линии фронта (фоторепортаж)
14:00, 27 апреля 2016Мир
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В Старом городе Дамаска возрождается активная ночная жизнь, всего в миле от линии фронта, где в течение последних 5 лет идут бои между войсками правительства Сирии и вооруженными повстанцами.
Люди сидят в недавно открывшемся пабе возле портрета ливанской певицы Файруз в Дамаске, 24 марта 2016 года. / REUTERS
Как отмечает Reuters, молодые сирийцы и иностранцы веселятся, танцуют, курят, пьют пиво или безалкогольные напитки, а также ведут разговоры ни о чем, кроме войны.
Фотографы сегодня показали фотографии, на которых запечатлена ночная жизнь Дамаска, заснятую в марте этого года.
Возрождение активности в этом некогда оживленном квартале является частью усилий по созданию атмосферы "нормальной жизни" в сирийской столице, несмотря на бушующую поблизости войну, унесшую за 5 лет жизни более 250 тысяч человек и вынудившей 5 миллионов беженцев покинуть свою страну.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе из сирийских городов эвакуировали рекордное количество раненых.
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