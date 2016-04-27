Как в Дамаске возрождается ночная жизнь всего в миле от линии фронта (фоторепортаж)

14:00, 27 апреля 2016
Мир
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В Старом городе Дамаска возрождается активная ночная жизнь, всего в миле от линии фронта, где в течение последних 5 лет идут бои между войсками правительства Сирии и вооруженными повстанцами. 

Люди сидят в недавно открывшемся пабе возле портрета ливанской певицы Файруз в Дамаске, 24 марта 2016 года. / REUTERS

Как отмечает Reuters, молодые сирийцы и иностранцы веселятся, танцуют, курят, пьют пиво или безалкогольные напитки, а также ведут разговоры ни о чем, кроме войны.

Фотографы сегодня показали фотографии, на которых запечатлена ночная жизнь Дамаска, заснятую в марте этого года.

Возрождение активности в этом некогда оживленном квартале является частью усилий по созданию атмосферы "нормальной жизни" в сирийской столице, несмотря на бушующую поблизости войну, унесшую за 5 лет жизни более 250 тысяч человек и вынудившей 5 миллионов беженцев покинуть свою страну.

Люди позируют в недавно открывшемся пабе в Дамаске 24 марта 2016 года. Надпись на стене гласит: ''Выпьем за Родину''.
Люди позируют в недавно открывшемся пабе в Дамаске 24 марта 2016 года. Надпись на стене гласит: "Выпьем за Родину". /  © REUTERS
Люди сидят в недавно открывшемся пабе возле портрета ливанской певицы Файруз в Дамаске, 24 марта 2016 года.
Люди сидят в недавно открывшемся пабе возле портрета ливанской певицы Файруз в Дамаске, 24 марта 2016 года. /  © REUTERS
Люди танцуют под проецируемым видеорядом в Nassar pub и арт-галерее в Дамаске, 25 марта 2016 года.
Люди танцуют под проецируемым видеорядом в Nassar pub и арт-галерее в Дамаске, 25 марта 2016 года. /  © REUTERS
Бармены в баре 80s в Дамаске, 11 марта 2016 года.
Бармены в баре 80s в Дамаске, 11 марта 2016 года. /  © REUTERS
Дана, бармен в Pub Sharqi в Дамаске, наливает напиток во время своей смены, 25 марта 2016 года.
Дана, бармен в Pub Sharqi в Дамаске, наливает напиток во время своей смены, 25 марта 2016 года. /  © REUTERS
Дана, бармен в Red Bar в Дамаске, готовит напиток с помощью шейкера для клиента, 11 марта 2016 года.
Дана, бармен в Red Bar в Дамаске, готовит напиток с помощью шейкера для клиента, 11 марта 2016 года. /  © REUTERS
Бармен в Red Bar в Дамаске Дана наливает напитки для клиентов, 11 марта 2016 года.
Бармен в Red Bar в Дамаске Дана наливает напитки для клиентов, 11 марта 2016 года. /  © REUTERS
Люди делают селфи в пабе La Marionnette в Дамаске, 10 марта 2016 года.
Люди делают селфи в пабе La Marionnette в Дамаске, 10 марта 2016 года. /  © REUTERS
Люди проводят время в баре Zodiac в Дамаске, 11 марта 2016 года.
Люди проводят время в баре Zodiac в Дамаске, 11 марта 2016 года. /  © REUTERS
Молодая женщина позирует около отеля Beit Zaman в Дамаске, где находится бар 80s, 11 марта 2016 года.
Молодая женщина позирует около отеля Beit Zaman в Дамаске, где находится бар 80s, 11 марта 2016 года. /  © REUTERS
Молодой мужчина у входа в бар 80s, 24 марта 2016 года.
Молодой мужчина у входа в бар 80s, 24 марта 2016 года. /  © REUTERS
Паб La Marionnette в Дамаске снаружи, 11 марта 2016 года.
Паб La Marionnette в Дамаске снаружи, 11 марта 2016 года. /  © REUTERS

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе из сирийских городов эвакуировали рекордное количество раненых.

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