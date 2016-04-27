Как в Дамаске возрождается ночная жизнь всего в миле от линии фронта (фоторепортаж)

Как отмечает Reuters, молодые сирийцы и иностранцы веселятся, танцуют, курят, пьют пиво или безалкогольные напитки, а также ведут разговоры ни о чем, кроме войны.

Фотографы сегодня показали фотографии, на которых запечатлена ночная жизнь Дамаска, заснятую в марте этого года.

Возрождение активности в этом некогда оживленном квартале является частью усилий по созданию атмосферы "нормальной жизни" в сирийской столице, несмотря на бушующую поблизости войну, унесшую за 5 лет жизни более 250 тысяч человек и вынудившей 5 миллионов беженцев покинуть свою страну.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе из сирийских городов эвакуировали рекордное количество раненых.