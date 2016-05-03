В Испании дали добро на арест нескольких соратников Путина - El Mundo

Подозреваемые обвиняются в использовании мафиозных схем, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на El Mundo.

Судья Хосе де ла Мата, рассматривавший деятельность так называемых "тамбовской" и "малишевской" мафиозных групп, заявил, что в отношении каждого из обвиняемых есть достаточно серьезные доказательства.

Как пишет издание, в списке подозреваемых лиц, в частности, генерал и бывший вице-премьер-министр РФ.

Ордер был выдан по результатам операции "Тройка", которая началась в 2008 году. В результате операции были арестованы лидеры двух преступных группировок - Геннадий Петров и Александр Малышев и еще около 20 человек, однако выяснилось, что мафиозные группы более масштабные и связаны с российской властью.

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Одним из наиболее важных подозреваемых является Александр Матусович Резник, который был председателем парламентского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы РФ, а также членом Национального банковского совета.

Другим лицом, на имя которой был выдан ордер, является Николай Николаевич Аулов, начальник Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Напомним, ранее испанская прокуратура сообщала, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил свою должность и построил карьеру благодаря связям с мафией.