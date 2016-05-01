В Сомали обрушилась мечеть, погибли не менее 15 человек

Инцидент произошел еще в пятницу днем, когда мечеть была заполнена верующими. Под обломками могут до сих пор находиться выжившие.

По некоторым сообщениям, потолок обрушился прямо во время молитвы; по другим, это случилось после молитвы, когда проводились ремонтные работы, передает Русская служба ВВС.

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В связи с инцидентом арестован один из реставраторов мечети. Как сообщает местное радио, он обвинен в преступной халатности.