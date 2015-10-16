В результате двойного взрыва в мечети Нигерии погибли около 40 человек

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу, сообщает Лента.ру со ссылкой на Yahoo News.

Теракт произошел в городе Майдугури. По предварительным данным, террористы-смертники привели в действие взрывные устройства во время вечерней молитвы. Как сообщили местные жители, мечеть вмещает около 40 человек.

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«Все люди, находившиеся внутри, — погибли. Никому не удалось спастись», — рассказал один из очевидцев. Другой свидетель сообщил о том, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 42 человека. Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.

Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате двух взрывов на окраине столицы Нигерии Абуджи, пострадали более 40.