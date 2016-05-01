Премьер Ирака сообщил о нормализации ситуации в Багдаде
00:33, 01 мая 2016Мир
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Ситуация в Багдаде находится под контролем после беспорядков, вызванных провалом голосования в парламенте по вопросу о кандидатурах пяти министров, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в своем твиттере.
Ситуация с безопасностью в Багдаде находится под контролем / аlarabiya.net
«Премьер-министр аль-Абади подтверждает, что ситуация с безопасностью в Багдаде находится под контролем, и призывает демонстрантов вернуться в специально установленные для протеста места», — говорится в тексте сообщения, передает Газета.ру.
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Ранее сообщалось, что против демонстрантов в Багдаде применили слезоточивый газ.
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