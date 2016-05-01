Премьер Ирака сообщил о нормализации ситуации в Багдаде

Ситуация с безопасностью в Багдаде находится под контролем / аlarabiya.net

«Премьер-министр аль-Абади подтверждает, что ситуация с безопасностью в Багдаде находится под контролем, и призывает демонстрантов вернуться в специально установленные для протеста места», — говорится в тексте сообщения, передает Газета.ру.

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Ранее сообщалось, что против демонстрантов в Багдаде применили слезоточивый газ.