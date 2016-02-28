В Багдаде 24 человека погибли в результате взрывов на рынке

Полиция и врачи сообщают о 24 убитых и более 60 раненых, передает Би-би-си. Сообщается, что бомбы были взорваны смертниками.

Читайте такжеВ Багдаде в результате двух взрывов погибли 15 человекХотя никто не взял на себя ответственность за эти взрывы, боевики экстремистской группировки "Исламское государство" уже не раз в прошлом совершали взрывы в шиитских районах Багдада и других городов Ирака.

Ранее сегодня исламисты совершили нападение в одном из пригородов Багдада. Нападение произошло близ расположения войск в пригороде Абу-Грейб.

Три боевика в начиненных взрывчаткой автомобилях подорвали себя, после чего другие боевики открыли огонь по позициям военных. 13 военнослужащих и полицейских погибли.