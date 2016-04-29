США призвали Россию повлиять на Сирию в связи с ударами по госпиталю в Алеппо

Об этом заявил официальный представитель Госдепа Джон Кирби, комментируя удар по госпиталю в Алеппо, передает Reuters.

Кирби подчеркнул, что войска возглавляемой США коалиции не были причастны к бомбардировкам. Также он отметил, что Вашингтон продолжает изучать ситуацию.

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По словам Кирби, атаки имеют признаки ударов, которые Дамаск, как считают в США, наносил по медицинским учреждениям в прошлом.

«В очередной раз мы призываем режим прекратить эти абсолютно бессмысленные атаки, которые, конечно, являются нарушениями режима прекращения боевых действий», — добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в Алеппо под бомбардировку попала больница "Врачей без границ". В результате авиаудара погибли около 30 человек, десятки раненных.

В сирийской оппозиции заявили, что авиаудар нанесла российская авиация.

Россия отвергает обвинения в бомбардировке Алеппо, заявляя о самолете "антиигиловской" коалиции.