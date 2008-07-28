Лука Караджич: брата предали за 5 миллионов долларов

Брат арестованного лидера боснийских сербов Радована Караджича Лука Караджич считает, что этот арест - большое поражение для Сербии и для боснийской Республики Сербской.

«Я глубоко сожалею о том, что политические лидеры Сербии имеют недостаточно мудрости и смелости, чтобы понять, что это не лучший шаг для страны. Однако они поймут это, поскольку Запад никогда не выполняет свои обещания. Мы были свидетелями этого много раз, и я не вижу причин верить им сейчас. Единственная причина, из-за которой они предали моего брата – это жалкие 5 миллионов долларов», - заявил он в интервью Russia Today.

Кроме того, Караджич заявил, что Россия – это единственная страна, на помощь которой сербы могут рассчитывать, и с которой связывают свои надежды.

Он также сообщил, что семья его брата притесняется в Боснии, им не возвращают их паспорта и не разрешают выехать в Сербию.

Газета.ру