Первый пуск ракеты с российского космодрома "Восточный" могут перенести на неопределенный срок - СМИ

Об этом заявил источник в ракетно-космической отрасли, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, первый запуск "Союза-2.1а", перенесенный с 27 апреля на резервную дату, может не состояться и 28 апреля. Если в ближайшее время будет принято решение о сливе компонентов топлива из ракеты, это может свидетельствовать о том, что пуск будет перенесен на неопределенное время до устранения всех возможных неполадок", — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте такжеНазвана дата первого запуска с российского космодрома "Восточный"Напомним, что первый пуск с космодрома планировался 27 апреля в 5:01 мск. Ракета-носитель должна была вывести на орбиту спутники "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 ("СамСат-218"). Однако в назначенный момент ракета не взлетела.

Затем в "Роскосмосе" заявили, что первый пуск ракеты с нового российского космодрома "Восточный" перенесен на сутки.