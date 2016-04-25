Президент Польши: Россия постоянно нарушает Соглашение с НАТО

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству PAP, передает Порльське радио. "С уверенностью могу сказать, что присутствие войск НАТО, о чем было анонсировано и будет реализовано, лежит в рамках Соглашения о сотрудничестве НАТО и России от 1997 года", - сказал польский президент. "С другой стороны, необходимо помнить, что Россия постоянно нарушает это Соглашение", - добавил он.

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По словам Анджея Дуды, детали на тему укрепление восточного фланга альянса остаются предметом дискуссии.

"В то же время консенсус достигнут: присутствие НАТО в Центрально-Восточной Европе и на юге региона должна быть увеличено. Техника - это второстепенный вопрос. Если говорить про американскую бронетанковую бригаду, Польша находится среди стран, где она должна будет расположена", - сказал президент Польши.

Напомним, 30 марта в Пентагоне заявили, что в следующем году в Европу будет отправлена бронетанковая бригада американских войск, которая будет защищать восточный фланг НАТО. В настоящее время в Европе размещены две бригады солдат из США: механизированное подразделение в Германии и десантные силы в Италии.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил о намерении в течение ближайших лет увеличить численность польской армии на 50%.