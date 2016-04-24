В Нагорном Карабахе был уничтожен один танк вместе с экипажем

По информации представителя Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие с вечера 23 апреля начали обстреливать азербайджанские населенные пункты в Тертерском районе.

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“Обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов и артиллерийских установок”, - сообщил представитель Минобороны Азербайджана.

По его словам, также армянские военные “обстреляли позиции азербайджанской армии из 122-миллиметровой гаубицы D-30”, пишет Кавказский узел.

“При этом ночью 24 апреля азербайджанские позиции начали обстреливать армянские танки. С привлечением дополнительной живой силы армянская сторона попыталась перейти в атаку. Однако атака была отбита. При отражении наступления был уничтожен один вражеский танк вместе с экипажем”, - заявил представитель Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская сторона “не понесла потерь ни в живой силе, ни в военной технике”, утверждает представитель военного ведомства Азербайджана.

“Ответными действиями азербайджанской армии были подавлены огневые позиции артиллерии вокруг военной базы в Суговушане (Матагисе)”, - сказал представитель Минобороны Азербайджана.

Кроме того, сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.

Военнослужащие Азербайджана якобы обстреляли боевые позиции на линии соприкосновения и приграничное село Матагис, заявило "минобороны" Нагорного Карабаха.