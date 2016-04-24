Большинство немцев поддерживают санкции против России - опрос

Почти половина немцев выступает за сохранение санкций против России, введенных летом 2014 года, сообщает Европейская правда со ссылкой на результаты опроса фонда Бертельсманна.

"Социологи отмечают, что если учитывать только соцсети, может сложиться впечатление, что немцы против санкций, учитывая активность пророссийских троллей. Однако широкая общественность не разделяет этого мнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 44% немцев высказались в поддержку действующих санкций против России.

За продление действующих экономических санкций, введенных летом 2014 года, выступают 46% опрошенных, еще 16 % считают, что санкции вообще надо усилить. Лишь 27% респондентов выступают за отмену санкций.

При этом восточные немцы придерживаются мнения, что политика немецкого правительства слишком антироссийская, западные – наоборот считают, что правительство ФРГ слишком добро к РФ.

Общее отношение к России у немцев также отрицательное – не достойным доверия партнером ее считают 64% опрошенных.

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55% респондентов негативно оценивают сотрудничество с Россией в контексте газоснабжения, в то время как 39% считают такое сотрудничество положительным явлением.

Напомним, вопрос продления экономических санкций против России будет обсуждаться ЕС в июне.