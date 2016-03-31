Президент Польши: Европа должна требовать от России уйти из Крыма

"Мы должны требовать возврата к таким геополитическим отношениям, какими они были до аннексии Крыма. Это означает, что Россия должна уйти из Крыма", - заявил президент Польши Анджей Дуда, находясь с визитом в Вашингтоне, передает Польское радио.

Читайте такжеДуда: Отказ от санкций против РФ будет означать признание агрессивной и империалистической политики

Во время встречи с журналистами в Национальном пресс-клубе глава польского государства говорил в частности об укреплении НАТО и про российскую агрессию в Украине. "Впервые после Второй мировой войны в Европе были изменены границы с помощью силы", - подчеркнул Анджей Дуда. Он добавил, что говорит об этом в контексте Крыма, который был захвачен Россией.

По мнению польского лидера, действия России, которая аннексировала украинский полуостров и продолжает поддерживать сепаратистов в Украине, являются беспрецедентными. "В связи с этим, существуют серьезные опасения, что мирные времена в нашей части Европы прошли", - подчеркнул президент Польши.

Говоря о войне в Украине, Анджей Дуда призвал НАТО действовать. По мнению президента Польши, увеличение военного присутствия в Центральной и Восточной Европе является обязательным. "Мы хотим фактического военного присутствия НАТО, чтобы солдаты Альянса постоянно находились в Центральной и Восточной Европе", - подчеркнул Анджей Дуда.