Число жертв землетрясения в Эквадоре превысило 230 человек (фотогалерея)
Землетрясение стало самым сильным в Эквадоре за последние 37 лет.
Количество погибших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 233 человек.
Об этом сообщил президент страны Рафаэль Корреа, передает Deutsche Welle.
Правительство страны отправило около 10 тысяч солдат и 3,5 тысячи полицейских для участия в спасательных работах в регионе, где произошло сильное землетрясение, написал ранее вице-президент страны Хорхе Глас Эспинель в своем микроблоге Twitter.
В Эквадор также отправились спасатели из других стран, в том числе из Мексики и Колумбии.
Землетрясение стало самым сильным в Эквадоре за последние 37 лет.
Читайте такжеМощное землетрясение в Эквадоре: известно о 77 погибших и 600 пострадавших (фото, видео)
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь на воскресенье на северо-западном Тихоокеанском побережье Эквадора.
Ранее было известно о 77 погибших и более 100 пострадавших.