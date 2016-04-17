Число жертв землетрясения в Эквадоре превысило 230 человек (фотогалерея)

Количество погибших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 233 человек.

Об этом сообщил президент страны Рафаэль Корреа, передает Deutsche Welle.

Правительство страны отправило около 10 тысяч солдат и 3,5 тысячи полицейских для участия в спасательных работах в регионе, где произошло сильное землетрясение, написал ранее вице-президент страны Хорхе Глас Эспинель в своем микроблоге Twitter.

В Эквадор также отправились спасатели из других стран, в том числе из Мексики и Колумбии.

Землетрясение стало самым сильным в Эквадоре за последние 37 лет.

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Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь на воскресенье на северо-западном Тихоокеанском побережье Эквадора.

Ранее было известно о 77 погибших и более 100 пострадавших.