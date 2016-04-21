Смерть короля ритм-энд-блюза Принса: реакция знаменитостей

21:43, 21 апреля 2016
Мир
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Мировые знаменитости отреагировали на неожиданную смерть легендарного американского певца Принса Роджерса Нельсона.

REUTERS

"Мы только потеряли невероятный талант! Так жаль слышать о Принсе. Мы будем любить твою музыку всегда и вечно", - написала в своем Twitter Старшая сестра Майкла и Джанет Джексон Ла Тойя Джексон.

Новость о смерти легендарного исполнителя поразила и американского актёра кино и телевидения, продюсера Сэмюэла Л. Джексона.

"Я сокрушен! Британские новости сообщают, что Принс мертв?! Серьезно? Огромная потеря для нас! Какой гений! Нет слов",  - написал он в своем Twitter.

Отреагировала на печальные известия и британская певица, автор песен Лили Аллен.

"Принс. Ты легенда. Покойося с миром", - написала она в своем Twitter.

"Я скучаю по своему брату. Принс был забавным котом. Отличное чувство юмора", - пишет в своем Инстаграм американский кинорежиссёр, сценарист и актёр Спайк Ли.

I Miss My Brother. Prince Was A Funny Cat. Great Sense Of Humor.

Фото опубликовано Spike Lee (@officialspikelee)

Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни умер американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.

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