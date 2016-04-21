Смерть короля ритм-энд-блюза Принса: реакция знаменитостей

"Мы только потеряли невероятный талант! Так жаль слышать о Принсе. Мы будем любить твою музыку всегда и вечно", - написала в своем Twitter Старшая сестра Майкла и Джанет Джексон Ла Тойя Джексон.

We've just lost an incredible talent! So sorry to hear about #Prince we will always love your music forever and ever! #RIPPrince — La Toya Jackson (@latoyajackson) 21 квітня 2016 р.

Новость о смерти легендарного исполнителя поразила и американского актёра кино и телевидения, продюсера Сэмюэла Л. Джексона.

"Я сокрушен! Британские новости сообщают, что Принс мертв?! Серьезно? Огромная потеря для нас! Какой гений! Нет слов", - написал он в своем Twitter.

I'm Crushed!! UK news reporting Prince Is Dead?! For Real?! Massive Loss for us all! What a Genius! Speechless. — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 21 квітня 2016 р.

Отреагировала на печальные известия и британская певица, автор песен Лили Аллен.

"Принс. Ты легенда. Покойося с миром", - написала она в своем Twitter.

PRINCE . You legend. Rest In Peace — lily (@lilyallen) 21 квітня 2016 р.

"Я скучаю по своему брату. Принс был забавным котом. Отличное чувство юмора", - пишет в своем Инстаграм американский кинорежиссёр, сценарист и актёр Спайк Ли.

I Miss My Brother. Prince Was A Funny Cat. Great Sense Of Humor. Фото опубликовано Spike Lee (@officialspikelee) Апр 21 2016 в 10:18 PDT

Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни умер американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.