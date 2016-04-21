Церемония зажжения Олимпийского огня для игр в Рио: фоторепортаж Reuters
16:08, 21 апреля 2016Мир
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В греческой Олимпии состоялась церемония зажжения огня Игр XXXI Олимпиады.
REUTERS
Как сообщал УНИАН, эстафета олимпийского огня посетит 329 больших и малых городов в Бразилии. Пламя будет путешествовать более 20 тыс. км. по дорогам и 10 тыс. миль по воздуху вокруг принимающей страны.
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Эстафету будут осуществлять 12000 факелоносцев, передавая дух Олимпийских игр в каждом углу пятой по величине страны мира.
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