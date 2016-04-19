В Кремле заявили, что РФ "наказала" украинцев, отправив Зурабова в качестве посла

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

«Владимир Вольфович (Жириновский) сказал, что никто не наказан, но упомянул почем-то двух людей – Зурабова и Онищенко (бывший глава Роспотребнадзора – УНИАН). Мы, во-первых, украинцев уже наказали – Зурабов работает в Украине, а Онищенко может скоро будет работать в Госдуме. Так что свою долю наказания они понесут», - отметил Медведев.

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Таким образом, он отреагировал на слова Жириновского, что работа Зурабова в качестве министра отрицательная, но «он остается на олимпе».

Как сообщал УНИАН, Зурабов был назначен послом в Украине вместо Виктора Черномырдина в начале августа 2009 года. Однако через несколько дней после этого назначения на то время президент России Дмитрий Медведев направил своему украинскому коллеге Виктору Ющенко послание, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса и объявил о решении отсрочить направление посла в Киев.

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17 января 2010 года в Украине состоялся первый тур президентских выборов, и уже через два дня, 19 января, президент РФ поручил Зурабову приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.