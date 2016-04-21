В РФ предложили разрешить гвардии Путина стрелять в толпе

Об этом сообщает РБК.

Присутствовавшие на заседании комитета представители внутренних войск согласились, что законопроект «нуждается в шлифовке», рассказал собеседник РБК в комитете. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Комитет по обороне является соисполнителем по законопроекту. Профильный комитет по безопасности, согласно календарю рассмотрения вопросов, предложит рассмотреть его в первом чтении 18 мая.

Нужно исключить гражданско-правовую ответственность военнослужащего войск нацгвардии за вред, причиненный физическим и юридическим лицами при применении им физической силы, спецсредств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, если это делалось в законном порядке. Возмещение вреда осуществлять за счет федерального бюджета.

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Ограничение на применение оружия при большом скоплении граждан, нуждается в исключениях, сочли депутаты. Во внесенном президентом законопроекте написано, что Нацгвардии «запрещается применять огнестрельное оружие... при большом скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица».

Отменить этот запрет нужно в случае теракта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками Нацгвардии, на военные городки гвардии, говорится в заключении. «Полагаем, что в этих случаях риск причинения вреда случайных лицам будет обоснованным», - пишут депутаты в заключении.

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«Ранее подобные положения о применении оружия и ответственности за нанесение ущерба были четко прописаны в инструкциях ФСБ», — рассказал РБК бывший начальник управления ФСБ по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов. По его словам, любое применение огнестрельного оружия предполагает большое количество прописанных ограничений, даже в том случае, если предлагаемые комитетом поправки будут приняты.

В том, что касается возмещения ущерба, считает Сапунов, необходимо четко и точно прописать все полномочия военнослужащих Росгвардии. «В условиях контртеррористической операции всегда возникают такие жалобы от населения. Их можно регулировать только большим количеством поправок», - подчеркивает эксперт.

Также депутаты сочли, что Нацгвардии необходимо разрешить применять боевую и специальную технику, включая артиллерийские, авиационные средства поражения и инженерные боеприпасы, для пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооружённых формирований, предлагается в заключении.