Парламент Британии признал геноцидом действия "Исламского государства" в Сирии и Ираке

Депутат от Консервативной партии Фиона Брюс, выдвинувшая данную инициативу, отметила, что Международный уголовный суд не в состоянии вынести решение по определению геноцида, если к нему не обратиться с соответствующим запросом, передает ТАСС. "Именно поэтому поддержка данного предложения так важна. Признание геноцида является ключевым шагом", - сказала она.

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Как отметила газета Guardian, данный случай является "беспрецедентным для депутатов, которые коллективно объявили геноцидом действия Исламского государства".

Палата общин призвала также рассмотреть данный вопрос в Совете Безопасности ООН.