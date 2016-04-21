Парламент Британии признал геноцидом действия "Исламского государства" в Сирии и Ираке
08:46, 21 апреля 2016Мир
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Парламент Великобритании единогласно признал геноцидом действия террористической группировки "Исламское государство" в отношении этнических и религиозных меньшинств в Сирии и Ираке.
REUTERS
Депутат от Консервативной партии Фиона Брюс, выдвинувшая данную инициативу, отметила, что Международный уголовный суд не в состоянии вынести решение по определению геноцида, если к нему не обратиться с соответствующим запросом, передает ТАСС. "Именно поэтому поддержка данного предложения так важна. Признание геноцида является ключевым шагом", - сказала она.
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Как отметила газета Guardian, данный случай является "беспрецедентным для депутатов, которые коллективно объявили геноцидом действия Исламского государства".
Палата общин призвала также рассмотреть данный вопрос в Совете Безопасности ООН.
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