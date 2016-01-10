Исламисты казнили 80 человек в районе иракского города Мосул

Об этом сообщает РБК со ссылкой на иракский телеканал Alsumaria.

Казнь провели в субботу, 9 января. Среди расстрелянных были также полицейские и военные. Все они были обвинены в сотрудничестве с властями Ирака и в шпионаже.

Читайте такжеИсламисты казнили больше 800 женщин со времени захвата иракского МосулаРанее сообщалось, что в афганской провинции Нангархарна неподалеку от границы с Пакистаном американский беспилотник уничтожил по меньшей мере 17 террористов "Исламского государства". Атака была совершена как раз, когда исламисты готовились обезглавить семерых членов движения Талибан.