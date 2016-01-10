Исламисты казнили 80 человек в районе иракского города Мосул
14:39, 10 января 2016Мир
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Боевики террористической организации "Исламское государство" казнили 80 человек в иракской провинции Найнава, недалеко от города Мосул.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на иракский телеканал Alsumaria.
Казнь провели в субботу, 9 января. Среди расстрелянных были также полицейские и военные. Все они были обвинены в сотрудничестве с властями Ирака и в шпионаже.
Читайте такжеИсламисты казнили больше 800 женщин со времени захвата иракского МосулаРанее сообщалось, что в афганской провинции Нангархарна неподалеку от границы с Пакистаном американский беспилотник уничтожил по меньшей мере 17 террористов "Исламского государства". Атака была совершена как раз, когда исламисты готовились обезглавить семерых членов движения Талибан.
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