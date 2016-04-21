На нефтяном заводе в Мексике произошел мощный взрыв
01:39, 21 апреля 2016Мир
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В штате Веракрус на востоке Мексики произошел мощный взрыв на нефтехимическом комплексе.
REUTERS
Об этом сообщает нефтяная компания Pemex на своей странице в Twitter.
Взрыв произошел в среду около 16:00 по местному времени (около 0:00 четверг по Киеву). С завода были эвакуированы несколько сотен сотрудников, передает Дождь.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали трое рабочих компании.
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В компании уточнили, что речь идет о заводе Clorados 3 предприятия Petroquimica Mexicana de Vinilo, принимаются соответствующие меры для обеспечения контроля над ситуацией.
Explosion Pemex Paharitos @vhmichel@lopezmixteco@ruizhealy@RicardoAlemanMx@JoseCardenas1@CarlosLoretpic.twitter.com/UxQnek2jCQ— Enrique Valle (@drkevorkian_) April 20, 2016
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