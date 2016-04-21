На нефтяном заводе в Мексике произошел мощный взрыв

Об этом сообщает нефтяная компания Pemex на своей странице в Twitter.

Взрыв произошел в среду около 16:00 по местному времени (около 0:00 четверг по Киеву). С завода были эвакуированы несколько сотен сотрудников, передает Дождь.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали трое рабочих компании.

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В компании уточнили, что речь идет о заводе Clorados 3 предприятия Petroquimica Mexicana de Vinilo, принимаются соответствующие меры для обеспечения контроля над ситуацией.