Путин призвал вливать "новую кровь" в российскую политику
21:57, 20 апреля 2016Мир
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Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с участниками праймериз "Единой России" заявил, что в российскую политику нужно вливать "новую кровь".
REUTERS
"Чтобы страна была единой, и чтобы кровь не проливалась, не дай бог, нигде в нашей стране, нужно вливать новую кровь в политическую систему - чтобы приходили в политику свежие, интересные, перспективные люди, которые понимают, что надо делать и знают, как это делается", - цитирует Путина ТАСС.
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Путин также заявил, что политика Единой России "ответственная, взвешенная, направленная на благо людей, но лишенная какого бы то ни было излишнего пафоса и словесной трескотни".
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