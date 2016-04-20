Путин призвал вливать "новую кровь" в российскую политику

"Чтобы страна была единой, и чтобы кровь не проливалась, не дай бог, нигде в нашей стране, нужно вливать новую кровь в политическую систему - чтобы приходили в политику свежие, интересные, перспективные люди, которые понимают, что надо делать и знают, как это делается", - цитирует Путина ТАСС.

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Путин также заявил, что политика Единой России "ответственная, взвешенная, направленная на благо людей, но лишенная какого бы то ни было излишнего пафоса и словесной трескотни".