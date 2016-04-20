Путин считает, что Россия предотвратила развал Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на церемонии принятия верительных грамот послов иностранных государств.

По его словам, в последнее время удалось осуществить ряд важных шагов, направленных на обеспечение мирного урегулирования в Сирии и противодействие обосновавшимся там международным террористам.

«Оказанная Россией поддержка законному правительству Сирии помогла предотвратить развал государственного устройства самого государства, сохранить институты власти и избежать новых массовых жертв среди гражданского населения», - сказал Путин.

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Он заявил, что благодаря «успешным действиям» российских Воздушно-космических сил сирийской армии удалось перехватить стратегическую инициативу, освободить целый ряд городов, включая Пальмиру. Всего при содействии российской авиации сирийские войска освободили свыше 400 населенных пунктов, были ликвидированы тысячи террористов, в том числе и бандиты–выходцы из России и других стран СНГ.

«Совместно с Соединенными Штатами Америки, другими партнерами удалось запустить политический процесс с участием официального Дамаска и оппозиционных сил, создать условия для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению Сирии», - сказал он.

По его словам, главное, что сирийская ситуация еще раз подтвердила, что международное сообщество может добиваться ощутимых результатов, действуя сообща при опоре на международное право и центральную роль Организации Объединенных Наций.

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