СМИ: В шведском городе Ветланда неизвестные подняли нацистский флаг возле ратуши (фото)

По информации местных властей, охранник сообщил о нацистском флаге около 6 утра, когда его обнаружили уборщики, пишет Европейская правда со ссылкой на The Local.

Отмечается, что вскоре после этого флаг был снят.

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"Мы относимся к этому очень серьезно. Ветланда должен быть открытым и гостеприимным городом, и такие символы абсолютно неприемлемы для нас. Мы сообщили об этом в полицию", - говорится в заявлении городских властей.

Пока неизвестно, кто разместил флаг возле ратуши, но очевидно, что это было сделано, чтобы отметить день рождения немецкого диктатора Адольфа Гитлера, который родился 20 апреля 1889 года.

В прошлом году в этот же день нацистский флаг поднят в одной из школ Ветланды.