Впервые после окончания Второй мировой войны книгу Гитлера "Майн Кампф" начнут продавать в Германии

До этого момента права на книгу принадлежали правительству Баварии, однако они истекли 31 декабря, передает Би-би-си.

Новое двухтомное издание "Майн Кампф" снабжено 3700 пометками и комментариями историков.

Книга переиздана мюнхенским Институтом современной истории, ее тираж составил около 4 тысяч экземпляров. Издатели утверждают, что целью переиздания является развенчание нацистской пропаганды.

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Переиздание "Майн Кампф" с комментариями было с одобрением встречено предствителями еврейского сообщества, которые заявляют, что изданная в таком виде книга поможет объяснить суть Холокоста.

В книге "Майн Кампф" ("Моя борьба") Гитлер высказал свои расистские и антисемитские взгляды. После прихода Гитлера к власти его книга стала "священным писанием" нацистов, ее суммарный тираж в Германии составил 12 млн экземпляров.