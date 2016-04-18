Россия своими провокациями испытывает НАТО - президент Польши

Об этом он заявил в понедельник, 18 апреля, в Софии после переговоров с болгарским коллегой Росеном Плевнелиевым, передает Deutsche Welle.

"Россия проверяет, является ли НАТО слабым и боится, или Альянс является сильным и будет защищать государственные территории своих членов", - подчеркнул Дуда, цитирует агентство dpa.

Президенты обоих государств выступили за усиление восточного фланга НАТО. "Для нас это - вопрос безопасности, на Балканах, для стран Балтии", - отметил Дуда. Президент Болгарии выразил надежду, что запланированный на 8-9 июля саммит НАТО в Варшаве "будет способствовать дальнейшему укреплению коллективной безопасности".

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Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описал инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку на американский эсминец".

По его словам, речь идет об "одном из наиболее агрессивных актов за последнее время".

Напомним, согласно американским военным, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетел в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.

Как отмечается, они не были вооружены.

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Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.