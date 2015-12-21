Талибы взяли под контроль стратегический район в афганской провинции Гильменд

Об этом сообщил заместитель губернатора провинции, передает радио "Свобода". Сообщается, что несколько объектов в этом районе афганская армия защитила от боевиков. Борьба продолжается.

19 декабря власти Гильменда через соцсети предупреждали президента Ашрафа Гани, что провинция находится в опасности и призвала центральную власть отправить помощь. Более 90 представителей сил безопасности погибли здесь в боях в прошлом месяце.

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Провинция Гильменд является важной для талибов потому, что здесь производится большая часть опиума в мире, выручка от урожая которого помогает финансировать мятежников.

Уровень насилия по всему Афганистану резко возрос, особенно после того, как военная коалиция во главе со США официально прекратила здесь свою операцию.

По данным Пентагона, с 1 января до 15 ноября 2015 года количество потерь в Афганистане выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.