В Турции суд утвердил решение по блокировке российского пропагандистского СМИ.

Как сообщает агентство «Анадолу», суд турецкого района Гелбашы утвердил решение Управления информационных и коммуникационных технологий Турции по блокировке доступа к ряду сайтов на территории страны.

По полученным данным, в список таких сайтов вошли новостное агентство Dicle (Диджле), российское информагентство «Спутник», а также ряд блогов в Twitter.

С соответствующим требованием к ведомству обратилось Главное управление по вопросам безопасности при правительстве Турции.

Представители Управления утверждают, что администраторы Twitter и указанных сайтов не удаляют записи, в которых содержится пропаганда терроризма, а также тексты, поощряющие насилие и преступность, что представляет угрозу для общественного порядка и национальной безопасности.

Суд турецкого Гелбашы постановил, что данное требование уместно и направлено на защиту жизни, имущества и безопасности граждан, а также защиту национальной безопасности, общественного порядка и предупреждения преступности.