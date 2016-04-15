Турция заблокировала российский пропагандистский сайт

Об этом сообщил главный редактор Sputnik-Турция Турал Керимов, передает РИА Новости.

"Сегодня утром нам подтвердили блокировку сайта. По словам представителя Управления по телекоммуникациям и связи Турции, в соответствии с законодательством они не обязаны заранее уведомлять о закрытии сайтов. Для получения более детальной информации им нужно отправить официальный запрос, чем мы сейчас и занимаемся", — сказал Керимов.

Читайте такжеВ Латвии запретили ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"

Напомним, сайт агентства Sputnik в Турции был заблокирован вечером в четверг. При попытке зайти на страницу появляется надпись о применении административных мер со стороны властей.

"В результате технических проверок и правовой оценки, в соответствии с законом 5651, по решению от 14.04.2016 №490.05.01.2016.-56092 Управлением по телекоммуникациям и связи в отношении этого сайта (sputniknews.com) применяются административные меры", — говорится в сообщении, появляющемся при попытке открыть сайт.