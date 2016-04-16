Керри призвал Россию немедленно освободить Савченко и выполнять Минские соглашения

Об этом сказал во время ежедневного брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретарь Джон Кирби, передает 112 Украина.

"Относительно Украины, госсекретарь Керри призвал Россию прекратить насилие вдоль линии столкновения с целью полной имплементации своих обязательств по Минским договоренностям, а также немедленно освободить Надежду Савченко и всех других заложников", - отметил официальный представитель Госдепа.

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Он сказал, что Керри также обратил внимание на ситуацию в Сирии, выразив "серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся угрозой для режима прекращения огня в Сирии, а также необходимостью для режима Асада прекратить нарушение перемирия".

Соединенные Штаты ожидают от России, что она будет побуждать режим Асада выполнять условия прекращения огня, а США, со своей стороны, будут работать с оппозицией, чтобы добиться того же, подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства США.

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Кроме того, по его словам, Джон Керри выразил серьезный протест в связи с опасными маневрами, проведенными российскими военным самолетом над американским эсминцем "Дональд Кук" в Балтийском море.