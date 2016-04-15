"Панамский скандал": Кремль извинился за слова Путина о собственниках издания Sueddeutsche Zeitung

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, скорее, ошибка наша, тех, кто готовил (информацию для "прямой линии" президента РФ Владимира Путина). Тут, наверное, скорее, моя ошибка, тех, кто готовил на этот счет справочные бумаги. Там действительно просто была непроверенная информация, лишний раз не перепроверили и предоставили ее президенту. Я имею в виду в части собственников Sueddeutsche Zeitung. И конечно, мы принесли свои извинения и приносим тоже свои извинения изданию", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля Путин в ходе общения с россиянами в прямом эфире заявил, что информация о "панамских офшорах" достоверна, но за ней "торчат уши" США.

"Кто занимается этими провокациями. Мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений, а написали статью впервые в "Зюддойче цайтунг", а эта газета входит в медийный холдинг, который принадлежит американской финансовой корпорации Goldman sachs. Везде торчат уши заказчиков, они торчат, но даже не краснеют", - сказал Путин.

По его словам, от них не нужно ждать раскаяния, потому они будут все равно этим заниматься. "Чем ближе к выборам, тем больше будет таких вбросов. Они должны понять, что дело в неконкретных физических лицах, какую бы должность они не занимали. Дело в стране, которой нельзя манипулировать, нельзя заставить плясать под собственную дудку", - добавил он.

Так называемые "Панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.