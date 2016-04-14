Расследованием "панамских документов" займутся в Европарламенте

Как передает DW, следующим шагом должно стать намеченное на 4 мая определение четкого круга полномочий комиссии, после чего она официально сможет приступить к работе. Для этого необходима поддержка 188 депутатов.

"У населения не должно создаваться впечатление, что махинации политиков государственного уровня, известных спортсменов и крупных банков останутся безнаказанными", - заявил депутат от Свободной демократической партии Германии Михаэль Тойрер.

Основными задачами комиссии должны стать борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

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"Скандал показал, что в настоящий момент мы знаем лишь о малой доле налоговых махинаций", - подчеркнул сопредседатель фракции "зеленых" в Европарламенте Филипп Ламбертс.

По его мнению, существующие нормы, касающиеся отмывания денег, применяются в Европе непоследовательно, и необходимо безотлагательно прояснить, кто конкретно в странах ЕС и европейских организациях несет за это ответственность.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.

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