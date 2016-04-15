Министр промышленности Испании ушел в отставку из-за "панамского скандала"

Министр также заявил, что в последние дни он допустил очевидные ошибки при объяснении ситуации со своим бизнесом. Тем не менее, по его словам, он не совершил ничего противозаконного.

В понедельник испанская газета El Confidencial, которая имеет доступ к "панамским документам", сообщила, что Сория управлял оффшорной фирмой в течение двух месяцев в 1992 году, сообщает Русская служба ВВС.

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Сория собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что никак не связан с панамской юридической компанией Mossack Fonseca, чьи документы и оказались в распоряжении журналистов. Компания, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, помогала своим клиентам отмывать деньги и уходить от уплаты налогов с помощью различных офшорных схем.

После пресс-конференции СМИ опубликовали информацию о том, что Сория связан с несколькими офшорными компаниями в Панаме и Джерси.

Сория стал вторым политиком, который ушел в отставку после публикации "панамских документов". Ранее в отставку вынужден был уйти премьер-министр Испании Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.

В "панамских бумагах" упоминаются и другие испанские политики и общественные деятели. Так, во владении офшором призналась тетя короля страны Пилар де Бурбон. Также в документах фигурирует известный испанский режиссер Педро Альмодовар.