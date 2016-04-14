"День солнца" в КНДР: СМИ узнали, как Ким Чен Ын "отметит" день рождения своего дедушки

Об этом сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники, передает РБК.

В пятницу Северная Корея отмечает 104-й день рождения покойного основателя и бывшего лидера страны Ким Ир Сена, дедушки нынешнего лидера Ким Чен Ына. В годовщину его дня рождения в КНДР отмечают «День солнца».

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В случае, если запуск ракеты действительно состоится, то он станет первым запуском баллистической ракеты средней дальности типа BM25 в истории страны, отмечает агентство. С дальностью до 4 тыс. км ракета может пролететь над Южной Кореей и Японией и достичь острова Гуам в западной части Тихого океана, где дислоцированы вооруженные силы США.