"День солнца" в КНДР: СМИ узнали, как Ким Чен Ын "отметит" день рождения своего дедушки
Северная Корея развернула один или два ракетных комплекса с баллистической ракетой средней дальности BM25 «Мусудан» недалеко от портового города Вонсан на востоке республики для возможного запуска, приуроченного ко дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля.
Об этом сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники, передает РБК.
В пятницу Северная Корея отмечает 104-й день рождения покойного основателя и бывшего лидера страны Ким Ир Сена, дедушки нынешнего лидера Ким Чен Ына. В годовщину его дня рождения в КНДР отмечают «День солнца».
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В случае, если запуск ракеты действительно состоится, то он станет первым запуском баллистической ракеты средней дальности типа BM25 в истории страны, отмечает агентство. С дальностью до 4 тыс. км ракета может пролететь над Южной Кореей и Японией и достичь острова Гуам в западной части Тихого океана, где дислоцированы вооруженные силы США.